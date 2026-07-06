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Солист госоркестра Татарстана погиб после столкновения с гидроциклом на Волге

На Волге в Зеленодольском районе Татарстана 22-летняя девушка без прав на вождение гидроциклом в понедельник, 6 июля, врезалась в группу из трех сапбордистов., в результате чего погиб 35-летний солист государственного оркестра республики Виктор С.

На Волге в Зеленодольском районе Татарстана 22-летняя девушка без прав на вождение гидроциклом в понедельник, 6 июля, врезалась в группу из трех сапбордистов., в результате чего погиб 35-летний солист государственного оркестра республики Виктор С.

После падения в воду два человека, которые передвигались по реке на сапбордах, смогли выбраться, а Виктор пропал без вести. Позднее спасатели обнаружили его тело. Центральное МСУТ Следственного комитета России начало проводить проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Погибший Виктор. С преподавал в международной школе Казани, был солистом государственного оркестра Татарстана и играл на гитаре в кавер-группе, передает Telegram-канал Baza.

6 сентября 2025 года в Кстовском районе Нижегородской области буксир «Кавказ» с баржами столкнулся с рыбацкой лодкой. В результате столкновения с кораблем из резиновой лодки выпал мужчина и утонул.