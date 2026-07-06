Солист госоркестра Татарстана погиб после столкновения с гидроциклом на Волге

После падения в воду два человека, которые передвигались по реке на сапбордах, смогли выбраться, а Виктор пропал без вести. Позднее спасатели обнаружили его тело. Центральное МСУТ Следственного комитета России начало проводить проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.