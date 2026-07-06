В Москве нашли мертвым отставного следователя Генпрокуратуры Мартышина

В Москве нашли мертвым отставного следователя Генеральной прокуратуры России Юрия Мартышина. Об этом сообщили KP.RU в правоохранительных органах.
Там уточнили, что бывший следователь был найден мертвым в собственном доме. Перед смертью он оставил записку, в которой написал, что устал от жизни. В тот момент в жилище находилась его супруга, она занималась делами на кухне.
«Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела», — прокомментировали в СК.
Известно, что одним из громких расследований Мартышина было дело о теракте на Котляковском кладбище. Он также занимался делом холдинга «Медиа-Мост», который принадлежал предпринимателю Владимиру Гусинскому.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Турции обнаружили тело 51-летнего бывшего российского полицейского Сергея Тремасова. Он прибыл за границу для отдыха, но всего через пару дней после приезда его нашли мертвым в саду. Подробнее об этом читайте на сайте издания.