Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам из России предъявили три обвинения

Ведомство сообщило о трёх уголовных обвинениях в тяжких преступлениях. Кроме того, паре выдвинули административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий, наказание по которой — до года тюрьмы. По мнению прокуратуры, обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни. Помимо этого, пара повредила чужое имущество на сумму свыше 1,5 тысячи долларов.