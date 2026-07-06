Обстрел Васильевки со стороны ВСУ унес жизнь женщины

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Васильевка в Запорожской области погибла пожилая женщина, еще три местных жителя получили ранения. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
«В очередной раз ВСУ воюют с мирными жителями. В результате двух прилетов ствольной артиллерии погибла бабушка 1947 года рождения. Еще три наших жителя получили ранения», — написала Романиченко в своем Telegram-канале.
Глава округа квалифицировала случившееся как террористический акт.
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