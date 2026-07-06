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Обстрел Васильевки со стороны ВСУ унес жизнь женщины

Глава Васильевского округа сообщила о гибели пенсионерки и ранении трех человек после обстрела со стороны ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Васильевка в Запорожской области погибла пожилая женщина, еще три местных жителя получили ранения. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«В очередной раз ВСУ воюют с мирными жителями. В результате двух прилетов ствольной артиллерии погибла бабушка 1947 года рождения. Еще три наших жителя получили ранения», — написала Романиченко в своем Telegram-канале.

Глава округа квалифицировала случившееся как террористический акт.

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