Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Бари Алибасова-младшего останется с матерью на время судебных разбирательств

Суд вынес решение о временном определении места жительства несовершеннолетней дочери предпринимателя Бари Алибасова-младшего и его супруги Арины Алибасовой. Согласно вердикту, ребенок будет находиться с матерью в Нижнем Новгороде до принятия окончательного судебного решения по вопросу опеки.

Суд вынес решение о временном определении места жительства несовершеннолетней дочери предпринимателя Бари Алибасова-младшего и его супруги Арины Алибасовой. Согласно вердикту, ребенок будет находиться с матерью в Нижнем Новгороде до принятия окончательного судебного решения по вопросу опеки.

Ранее иск о расторжении брака не был принят судом к рассмотрению, так как возраст ребенка на тот момент составлял менее 10 месяцев. Арина Алибасова заявила, что сын продюсера и основателя группы «На-На» препятствует ее общению с дочерью, передает Telegram-канал «112».

Недавно жена Алибасова-младшего подала в суд иск о защите чести и достоинства к своему мужу. Девушка обвинила супруга в рукоприкладстве. Она также заявила, что ее муж незаконно удерживает их дочь Эмму и не дает ей увидеться с ребенком. Однако Алибасов-младший опроверг эти обвинения.

Однако сам наследник продюсера представил иную версию событий, утверждая, что его действия были направлены на спасение жены от рецидива зависимости. Алибасов-младший заявил, что Арина страдает от тяжелого психологического состояния, усугубленного злоупотреблением психоактивными веществами.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше