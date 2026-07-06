ПВО за день сбила 116 украинских БПЛА над 13 регионами России

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
А ночью системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских БПЛА над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Более 70 дронов ВСУ уничтожены на подлёте к Ярославлю, есть пострадавшие. По данным Минобороны, ночной удар готовился по ТЭК — чтобы продемонстрировать Европе способность бить по гражданским объектам. Зеленский приурочил атаку к саммиту НАТО, но ПВО помешала.
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