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ПВО за день сбила 116 украинских БПЛА над 13 регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А ночью системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских БПЛА над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Более 70 дронов ВСУ уничтожены на подлёте к Ярославлю, есть пострадавшие. По данным Минобороны, ночной удар готовился по ТЭК — чтобы продемонстрировать Европе способность бить по гражданским объектам. Зеленский приурочил атаку к саммиту НАТО, но ПВО помешала.

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