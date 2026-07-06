Солист госоркестра Татарстана погиб при наезде гидроцикла на сапборд

Ранее вечером 5 июля на Волге у пляжа «Локомотив» в Казани столкнулись гидроцикл и катамаран, в результате чего 27-летний водитель гидроцикла с резаной травмой челюсти и кровотечением был госпитализирован. По предварительной версии, мужчина нарушил правила управления маломерным судном. На месте работали 13 спасателей 4 единицы техники, обстоятельства выясняются.