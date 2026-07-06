Полиция разыскивает подростка, пропавшего в Донецке 1 июля

Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области четырёхлетний мальчик во время сплава по реке Иркут снял спасательный жилет и вошёл в воду, после чего его унесло течением. Двое мужчин бросились на помощь, но также не смогли выбраться из реки. Местонахождение троих пропавших до сих пор не установлено. Суд запретил организатору сплава — индивидуальному предпринимателю — совершать определённые действия до 3 сентября. Группа насчитывала 172 человека, включая детей.