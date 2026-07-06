Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра

Несколько машин столкнулись на внешней стороне четвертого километра Московской кольцевой автомобильной дороги перед съездом на Носовихинское шоссе. На месте работают оперативные службы города. Данные о пострадавших уточняются. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.