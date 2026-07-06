Четверо украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили срок

«Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Продану, Дачевскому, Пономаренко — каждому сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, Труфанову — сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — добавляется в сообщении.