Четверо украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили срок

«Доказательства… признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим вооруженных формирований Украины Юрию Продану, Олегу Дачевскому, Сергею Пономаренко и Николаю Труфанову. Они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (подпункты “а” и “в” части 2 статьи 205 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Следствием и судом было установлено, что вооруженные Продан, Дачевский, Пономаренко и Труфанов незаконно вторглись на территорию Курской области. На оборудованных наблюдательно-огневых позициях вместе с другими боевиками они блокировали и удерживали под вооруженным контролем Суджанский и Глушковский районы, противодействовали российским военнослужащим, запугивали мирных граждан.
«Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Продану, Дачевскому, Пономаренко — каждому сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, Труфанову — сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — добавляется в сообщении.