На 4-м километре МКАД произошло массовое ДТП

«На внешней стороне 4 км МКАД (перед съездом на Носовихинское шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей… Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 км и осуществляется по пяти полосам из шести», — говорится в сообщении дептранса в канале на платформе «Макс».