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На 4-м километре МКАД произошло массовое ДТП

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне 4-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 5,5 километров, сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: © РИА Новости

«На внешней стороне 4 км МКАД (перед съездом на Носовихинское шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей… Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 км и осуществляется по пяти полосам из шести», — говорится в сообщении дептранса в канале на платформе «Макс».