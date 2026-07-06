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В Калининграде блогер устроил дрифт на катере и перевернул байдарку с детьми

В Калининграде блогер из Москвы устроил дрифт на арендованном катере и едва не утопил детей на байдарках. Инцидент произошёл на реке Прегола, когда лихач проезжал мимо набережной Карбышева, где занимались воспитанники детской спортшколы 10−12 лет.

По данным SHOT, парень по имени Данила пригласил на прогулку двух местных девушек, при этом прав на управление судном у него не было. Решив впечатлить спутниц, он специально поднял волну рядом с байдарками, из-за чего одна из лодок перевернулась. После этого блогер скрылся с места, оставшись довольным своим манёвром.

Ролик с происшествием вызвал бурное возмущение в местных соцсетях. В спортшколе сообщили, что подобные случаи происходят не в первый раз — мимо детей на скорости постоянно носятся катера и гидроциклы. Госинспекция по маломерным судам уже заинтересовалась инцидентом, блогера требуют наказать.

Ранее в Казани на Волге столкнулись гидроцикл и катамаран. Авария произошла вечером 5 июля у пляжа «Локомотив». Пострадал 27-летний водитель гидроцикла — его с резаной травмой челюсти и кровотечением доставили в больницу. Предварительная причина — нарушение правил управления маломерным судном. Спасатели выясняют обстоятельства.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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