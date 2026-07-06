В Калининграде блогер устроил дрифт на катере и перевернул байдарку с детьми

По данным SHOT, парень по имени Данила пригласил на прогулку двух местных девушек, при этом прав на управление судном у него не было. Решив впечатлить спутниц, он специально поднял волну рядом с байдарками, из-за чего одна из лодок перевернулась. После этого блогер скрылся с места, оставшись довольным своим манёвром.