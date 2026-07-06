Лихачев сообщил об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре

«Это ужасное событие в части безопасности станции», — заявил глава корпорации (цитата по «РИА Новости»). По его словам, важность атакованной пожарной части для ЗАЭС подчеркивали сотрудники МАГАТЭ, включая гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Кроме того, она важна для безопасности жителей города, среди которых — работники станции, отметил Алексей Лихачев.