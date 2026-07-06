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Лихачев сообщил об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре

На прошлой неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, ответственную за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС. Об этом рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

На прошлой неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, ответственную за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС. Об этом рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Это ужасное событие в части безопасности станции», — заявил глава корпорации (цитата по «РИА Новости»). По его словам, важность атакованной пожарной части для ЗАЭС подчеркивали сотрудники МАГАТЭ, включая гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Кроме того, она важна для безопасности жителей города, среди которых — работники станции, отметил Алексей Лихачев.

Энергодар — город-спутник ЗАЭС, который находится под российским контролем с марта 2022 года. Город и территория атомной станции регулярно подвергаются ударам беспилотников. 4 июля после атаки в городе пропало электроснабжение.

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