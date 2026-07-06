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Силы ПВО за день сбили 116 БПЛА над Россией

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск сбили 116 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск сбили 116 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Тверской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тульской и Московской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Республикой Крым, а также Черным и Азовским морями, уточнили в Минобороны.

Прошедшей ночью над Россией сбили 519 БПЛА. В частности, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

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