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Две трети Кубы были без света перед общенациональным блэкаутом

На Кубе произошло общенациональное отключение электричества. Около 10 млн человек остались без света, причины коллапса энергосети выясняются.

Источник: Аргументы и факты

На Кубе произошло общенациональное отключение электричества после выхода из строя национальной энергосети. Около 10 млн человек остались без света, сообщает Reuters со ссылкой на кубинского оператора UNE.

В UNE заявили о полном отключении национальной электроэнергетической системы. Причины произошедшего расследуются. Оператор пообещал публиковать дальнейшую информацию о ситуации.

По данным Reuters, еще до полного коллапса энергосети без электричества находились почти две трети страны. Агентство отмечает, что Куба в последние месяцы сталкивается с многочасовыми, а в последнее время и многодневными отключениями света.

Reuters связывает затяжной энергетический кризис, в частности, с изношенной инфраструктурой и ограничением поставок топлива на остров из-за нефтяной блокады США. При этом причина именно нынешнего общенационального отключения пока не установлена.

Ранее сообщалось, что ситуация на Кубе остается тяжелой, в том числе из-за энергетического кризиса, отключений электричества и нехватки топлива. Об этом рассказал aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

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