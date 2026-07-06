Две трети Кубы были без света перед общенациональным блэкаутом

На Кубе произошло общенациональное отключение электричества после выхода из строя национальной энергосети. Около 10 млн человек остались без света, сообщает Reuters со ссылкой на кубинского оператора UNE.
В UNE заявили о полном отключении национальной электроэнергетической системы. Причины произошедшего расследуются. Оператор пообещал публиковать дальнейшую информацию о ситуации.
По данным Reuters, еще до полного коллапса энергосети без электричества находились почти две трети страны. Агентство отмечает, что Куба в последние месяцы сталкивается с многочасовыми, а в последнее время и многодневными отключениями света.
Reuters связывает затяжной энергетический кризис, в частности, с изношенной инфраструктурой и ограничением поставок топлива на остров из-за нефтяной блокады США. При этом причина именно нынешнего общенационального отключения пока не установлена.
Ранее сообщалось, что ситуация на Кубе остается тяжелой, в том числе из-за энергетического кризиса, отключений электричества и нехватки топлива. Об этом рассказал aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.