СМИ: Константин Кинчев задолжал пять миллионов рублей за концерт «Алисы»

Истцом по делу выступила компания «Интерлайн», занимавшаяся арендой, монтажом и демонтажем сценического оборудования для мероприятия. По версии подрядчика, услуги остались неоплаченными в полном объеме. В марте 2026 года суд встал на сторону истца, обязав ООО «КГ Звук» выплатить около 4,66 миллиона рублей основного долга, более 326 тысяч рублей неустойки, а также пени в размере 0,1 процента за каждый день просрочки и государственную пошлину в сумме 174,5 тысячи рублей. Кинчев не согласился с вынесенным вердиктом и подал апелляционную жалобу. Арбитражный суд принял документ к производству, назначив заседание по рассмотрению дела на 13 июля 2026 года, говорится в материале.