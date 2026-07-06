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Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3,5 тыс

Полностью разрушены 190 зданий, сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

КАРАКАС, 6 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, составило 3 535 человек.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале привел число погибших и пострадавших от стихийного бедствия, а также рассказал о действиях властей по спасению и оказанию помощи.

Согласно ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, 17 854 человек лишились крова, полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 25 016 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях, помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.

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