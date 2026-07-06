На Украине задержали трех бойцов ВСУ при попытке продать грузовик с оружием

Сотрудники украинского Государственного бюро расследований задержали трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по версии следствия, планировали продать грузовик с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, сообщили в ведомстве.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем военнослужащим, которые, по данным следствия, пытались продать большой арсенал оружия и взрывчатку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.
Сообщается, военных задержали при погрузке вооружения в машину. У них изъяли свыше 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового вооружения стоимостью более 2 млн гривен (около 3,4 млн руб.).
Ранее сообщалось, что командир одного из подразделений ВСУ подозревается в том, что украл свыше 340 БПЛА на сумму 346,5 тысячи долларов.