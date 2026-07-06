В Киеве снова объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в Киеве в третий раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены в украинской столице работали 14 минут. Предупреждение также отменено в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Тревога продолжает действовать в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (23:04 мск) — добавлена информация об отмене тревоги.
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