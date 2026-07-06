В Поморье самолет Ан-2 при посадке задел крылом служебный автомобиль

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 при рулении после посадки в аэропорту Васьково Архангельской области задел крылом служебный автомобиль, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента в Архангельской области. По предварительным данным, 6 июля 2026 года в аэропорту Васьково после посадки при рулении по перрону самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту задел крылом служебный автомобиль», — сказано в сообщении.
Пассажиры были благополучно высажены, никто не пострадал, добавили в прокуратуре.