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В Поморье самолет Ан-2 при посадке задел крылом служебный автомобиль

Пострадавших нет, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 при рулении после посадки в аэропорту Васьково Архангельской области задел крылом служебный автомобиль, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента в Архангельской области. По предварительным данным, 6 июля 2026 года в аэропорту Васьково после посадки при рулении по перрону самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту задел крылом служебный автомобиль», — сказано в сообщении.

Пассажиры были благополучно высажены, никто не пострадал, добавили в прокуратуре.