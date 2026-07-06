В Поморье самолет Ан-2 при посадке задел крылом служебный автомобиль

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента в Архангельской области. По предварительным данным, 6 июля 2026 года в аэропорту Васьково после посадки при рулении по перрону самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту задел крылом служебный автомобиль», — сказано в сообщении.