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Bloomberg: основатель ВЭФ обратился в полицию, обнаружив «прослушку» в доме

Согласно предварительной оценке, устройство могло быть установлено в течение последних трех лет.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал заявление в полицию после обнаружения предполагаемого прослушивающего устройства в домашнем кабинете в Женеве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, устройство было найдено во время плановой проверки безопасности в доме Шваба, расположенном рядом со штаб-квартирой ВЭФ. Согласно предварительной оценке, оно могло быть установлено в течение последних трех лет.

Как отмечает Bloomberg, заявление подано в отношении неустановленных лиц, а швейцарские власти начали расследование для установления обстоятельств установки устройства и причастных к этому лиц.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Шваб направил членам правления организации письма с рядом требований и угрозами судебного разбирательства, добиваясь возвращения в организацию.

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