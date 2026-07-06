Bloomberg: основатель ВЭФ обратился в полицию, обнаружив «прослушку» в доме

По данным агентства, устройство было найдено во время плановой проверки безопасности в доме Шваба, расположенном рядом со штаб-квартирой ВЭФ. Согласно предварительной оценке, оно могло быть установлено в течение последних трех лет.
Как отмечает Bloomberg, заявление подано в отношении неустановленных лиц, а швейцарские власти начали расследование для установления обстоятельств установки устройства и причастных к этому лиц.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Шваб направил членам правления организации письма с рядом требований и угрозами судебного разбирательства, добиваясь возвращения в организацию.
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