Полиция задержала женщину, которая поставила сына на колени в Алтуфьеве

Полицейские задержали женщину, которая в парковой зоне на Путевом проезде заставила своего сына встать на колени и целовать ей обувь и руки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Алтуфьевскому району Москвы.
— В полицию через службу «02» от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени, — говорится в сообщении.
Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних быстро установили личность женщины: ею оказалась 34-летняя мать пострадавшего. Они составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей и поставили всю семью на профилактический учет в ПДН.
В данный момент проверка продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение, передает Пятый канал.
Ранее в Сети появились кадры случившегося. На них видно, как женщина отчитывает ребенка, вероятно, за плохое поведение. После этого он встает на колени и целует ей ноги.
10 июня появилась видеозапись, на котором подросток ругается матом на школьников в подъезде дома в Балашихе. Во время конфликта с ребятами юноша заставил одного из них встать на колени.