Полиция задержала женщину, которая поставила сына на колени в Алтуфьеве

Полицейские задержали женщину, которая в парковой зоне на Путевом проезде заставила своего сына встать на колени и целовать ей обувь и руки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Алтуфьевскому району Москвы.