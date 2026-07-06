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Полиция задержала женщину, которая поставила сына на колени в Алтуфьеве

Полицейские задержали женщину, которая в парковой зоне на Путевом проезде заставила своего сына встать на колени и целовать ей обувь и руки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Алтуфьевскому району Москвы.

Полицейские задержали женщину, которая в парковой зоне на Путевом проезде заставила своего сына встать на колени и целовать ей обувь и руки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Алтуфьевскому району Москвы.

— В полицию через службу «02» от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних быстро установили личность женщины: ею оказалась 34-летняя мать пострадавшего. Они составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей и поставили всю семью на профилактический учет в ПДН.

В данный момент проверка продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение, передает Пятый канал.

Ранее в Сети появились кадры случившегося. На них видно, как женщина отчитывает ребенка, вероятно, за плохое поведение. После этого он встает на колени и целует ей ноги.

10 июня появилась видеозапись, на котором подросток ругается матом на школьников в подъезде дома в Балашихе. Во время конфликта с ребятами юноша заставил одного из них встать на колени.