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В Новгородской области объявили режим ракетной опасности

В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлена на территории Новгородской области. Об этом сказано в сообщении РСЧС.

«Экстренная информация РСЧС — Новгородская область: ракетная опасность на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении.

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