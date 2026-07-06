В Новгородской области объявили режим ракетной опасности

НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлена на территории Новгородской области. Об этом сказано в сообщении РСЧС.
«Экстренная информация РСЧС — Новгородская область: ракетная опасность на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении.
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