В Калужской области объявили беспилотную опасность

КАЛУГА, 6 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявили на территории Калужской области. Об этом сообщается в канале РСЧС по региону в «Максе».
«Беспилотная опасность объявлена на территории Калужской области», — говорится в сообщении.
Об этом сообщили в РСЧС по региону.
КАЛУГА, 6 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявили на территории Калужской области. Об этом сообщается в канале РСЧС по региону в «Максе».
«Беспилотная опасность объявлена на территории Калужской области», — говорится в сообщении.