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Украинские боевики сели на 15 лет за террор в приграничье

Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, приговорены к длительным срокам заключения. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными в террористическом акте, повлекшем тяжкие последствия.

Источник: Life.ru

Следственный комитет РФ сообщил, что доказательства признаны достаточными для вынесения приговора Юрию Продану, Олегу Дачевскому, Сергею Пономаренко и Николаю Труфанову. Все они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта (подпункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вооружённые Продан, Дачевский, Пономаренко и Труфанов незаконно вторглись на территорию Курской области. На оборудованных наблюдательно-огневых позициях вместе с другими боевиками они блокировали и удерживали под вооружённым контролем Суджанский и Глушковский районы, противодействовали российским военнослужащим, запугивали мирных граждан.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Продану, Дачевскому, Пономаренко -каждому по 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима. Труфанов также получил 15 лет, но первые 3 года проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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