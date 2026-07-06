Украинские боевики сели на 15 лет за террор в приграничье

Ранее Life.ru писал, что их сослуживец уже заочно получил пожизненное за теракт на Брянщине, унёсший жизнь мирного жителя. Оператор БПЛА из СБУ запустил дрон с взрывчаткой прямо с территории Черниговской области, думая, что останется безнаказанным. Но российская Фемида настигает и заочно: сроки выносят всем, кто поднимает руку на мирных граждан.