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В Полтавской области разбился вертолет ВСУ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВСУ разбился в Полтавской области во время выполнения боевого задания, все четверо членов экипажа погибли, сообщил городской совет Брод Львовской области.

Источник: ГСЧС Украины

«30 июня 2026 года, во время выполнения боевого задания … погиб экипаж вертолета Ми-8», — говорится в записи, опубликованной на странице городского совета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По данным городского совета, погибли старший летчик — командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Церемония прощания пройдет в Бродах Львовской области.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.