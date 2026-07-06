В Полтавской области разбился вертолет ВСУ

«30 июня 2026 года, во время выполнения боевого задания … погиб экипаж вертолета Ми-8», — говорится в записи, опубликованной на странице городского совета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным городского совета, погибли старший летчик — командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Церемония прощания пройдет в Бродах Львовской области.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.