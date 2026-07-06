В подконтрольной Киеву части Запорожской области снова произошли взрывы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Взрывы снова произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
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