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Угроза удара БПЛА нависла над Волгоградской областью вечером 6 и

В Волгоградской области второй раз за сутки объявили режим беспилотной опасности.

В Волгоградской области второй раз за сутки объявили режим беспилотной опасности.

Угроза удара БПЛА нависла над регионом сегодня в 23:21. Жителей попросили сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом, по возможности оставаясь в комнате без стекол.

О беспилотной опасности волгоградцев предупреждали и в ночь на понедельник. Тогда, напомним, над регионом уничтожили дроны ВСУ.

Фото Андрея Поручаева.

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