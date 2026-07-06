Угроза удара БПЛА нависла над Волгоградской областью вечером 6 и

В Волгоградской области второй раз за сутки объявили режим беспилотной опасности.
Угроза удара БПЛА нависла над регионом сегодня в 23:21. Жителей попросили сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом, по возможности оставаясь в комнате без стекол.
О беспилотной опасности волгоградцев предупреждали и в ночь на понедельник. Тогда, напомним, над регионом уничтожили дроны ВСУ.
Фото Андрея Поручаева.
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