Российского туриста эвакуировали с пика в Казахстане

Ранее сообщалось, что в Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как зарегистрированная туристическая группа из пяти человек не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. Группа осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. К месту предполагаемого маршрута убыли спасатели, в район направили поисково-спасательный отряд и специалиста по беспилотной авиации. Для усиления операции также готовят к вылету вертолёт Ми-8. Прокуратура региона взяла ход работ на личный контроль.