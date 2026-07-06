В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Днепропетровской, а также Николаевской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
Перед этим сообщалось о масштабном пожаре в Самаре Днепропетровской области. Как пишет издание «Страна», горит терминал «Новой почты».
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по логистическим центрам «Новой почты», работающим в интересах ВСУ. В частности, в июне был поражен подобный объект в районе города Сумы, который использовался для хранения БПЛА.
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