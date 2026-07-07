СК: мужчина пропал без вести после столкновения с гидроциклом на Волге

В Зеленодольском районе Татарстана произошел инцидент на воде с участием гидроцикла и сапбордистов. По предварительным данным, девушка, управлявшая гидроциклом, совершила наезд на троих человек, находившихся на сапбордах в акватории Волги возле поселка Октябрьский.
Следователи сообщили, что у 22-летней женщины не было права на управление маломерным судном. После столкновения все находившиеся на сапбордах упали в воду. Один из пострадавших — 35-летний мужчина — пропал без вести и, предположительно, утонул.
По факту происшествия проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта. Обстоятельства случившегося также изучает транспортная прокуратура Татарстана.
Ранее в Перми произошло столкновение гидроцикла и лодки, в результате без вести пропал подросток.