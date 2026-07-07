Херсонская область полностью или частично обесточена

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики работают над восстановлением подачи электричества. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал глава региона в «Максе».
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