10 лет за 1,5 тыс руб: в Камышине поймали банду юных разбойников

О первом нападении правоохранителям рассказали двое местных жителей — 15-ти и 17-ти лет. Они рассказали, что к ним на вечерней прогулке подошли трое неизвестных и потребовали отдать мобильные телефоны, которые предварительно требовали разблокировать. При этом у одного из разбойников в руках был нож, а обращение сопровождалось угрозами жизням подростков. Испугавшись нападавших, потерпевшие выполнили все их требования. А уже на следующий день в полицию пришли еще двое подростков — чуть постарше, но с теми же проблемами.