10 лет за 1,5 тыс руб: в Камышине поймали банду юных разбойников

Сотрудники полиции вычислили и задержали банду молодых людей, нападавших на подростков в Камышине. Подробностями поделились в главке МВД по Волгоградской области.
О первом нападении правоохранителям рассказали двое местных жителей — 15-ти и 17-ти лет. Они рассказали, что к ним на вечерней прогулке подошли трое неизвестных и потребовали отдать мобильные телефоны, которые предварительно требовали разблокировать. При этом у одного из разбойников в руках был нож, а обращение сопровождалось угрозами жизням подростков. Испугавшись нападавших, потерпевшие выполнили все их требования. А уже на следующий день в полицию пришли еще двое подростков — чуть постарше, но с теми же проблемами.
Оперативники выяснили, что к нападениям могут быть причастны 19-летний камышанин и двое его подельников 17-ти лет. Через отобранные телефоны подозреваемые пытались зайти в банковские приложения и похитит деньги подростков. Но их добычей стали всего лишь 1,5 тысячи рублей, которые нашлись на счету у одного из подростков. При этом стражи порядка нашли и три телефона потерпевших, выброшенных бандитами после проверки, а также изъяли нож у одного из задержанных.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», которые переданы на расследование в Следственный комитет. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.