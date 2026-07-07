Умерла 19-летняя российская студентка, впавшая в кому на отдыхе в Египте

В больнице Египта умерла студентка из России, которая в конце июня после остановки сердца впала в кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Нижегородского государственного университета, в котором училась девушка.
По словам собеседника агентства, им сообщили, что студентка умерла. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела на родину.
Отмечается, что 19-летняя девушка 18 июня уехала отдыхать в Египет. Ее состояние резко ухудшилось 27 июня, произошла остановка сердца.
Россиянку экстренно госпитализировали. С того момента она находилась в больнице в состоянии глубокой комы на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее, еще когда девушка была жива, сообщалось, что для организации ее медицинской эвакуации из Египта в Россию необходимо минимум восемь миллионов рублей.