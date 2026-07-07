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Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что специалисты уже оценивают масштабы повреждений и приступают к восстановительным работам.

Источник: Life.ru

По его словам, под удар попали несколько объектов энергосистемы, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идёт оценка повреждений», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Глава региона не уточнил сроки полного восстановления подачи электроэнергии. Специалисты продолжают обследовать повреждённые участки и определяют объём необходимых работ.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при ударе по рынку в Токмаке Запорожской области выросло до 22 человек. По данным регионального Минздрава, часть раненых находится в стационарах, ещё несколько пациентов получают помощь амбулаторно. Врачи продолжают наблюдать за состоянием тяжёлых пациентов и при необходимости подключают специалистов федерального уровня.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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