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В Херсонской и Запорожской областях отключили свет после обстрелов

В Запорожской области области были атакованы несколько объектов энергоинфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В регионе было частично отключено электроснабжение — в каких именно районах, не уточняется. Пострадал ли кто-то при ударах по объектам энергетики, господин Балицкий не сообщил.

В Запорожской области области были атакованы несколько объектов энергоинфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В регионе было частично отключено электроснабжение — в каких именно районах, не уточняется. Пострадал ли кто-то при ударах по объектам энергетики, господин Балицкий не сообщил.

Одновременно волна отключений прошла в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram. Обесточены 14 муниципальных округов, уточнили в Херсонэнерго. Там принесли извинения за «доставленные неудобства» и сообщили, что специалисты постараются вернуть свет в кратчайшие сроки.

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