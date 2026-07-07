В Херсонской и Запорожской областях отключили свет после обстрелов

В Запорожской области области были атакованы несколько объектов энергоинфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В регионе было частично отключено электроснабжение — в каких именно районах, не уточняется. Пострадал ли кто-то при ударах по объектам энергетики, господин Балицкий не сообщил.
Одновременно волна отключений прошла в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram. Обесточены 14 муниципальных округов, уточнили в Херсонэнерго. Там принесли извинения за «доставленные неудобства» и сообщили, что специалисты постараются вернуть свет в кратчайшие сроки.