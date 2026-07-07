Инциденты со стрельбой на День независимости США унесли жизни 100 человек

«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы — 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные — 100 убитых, 340 пострадавших», — говорится в сообщении организации в X.