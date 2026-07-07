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Инциденты со стрельбой на День независимости США унесли жизни 100 человек

Еще 340 человек пострадали от огнестрельных ранений, сообщила организация Gun Violence Archive.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. 100 человек погибли, еще 340 пострадали от огнестрельных ранений за три дня празднования Дня независимости США, сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive.

«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы — 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные — 100 убитых, 340 пострадавших», — говорится в сообщении организации в X.

Gun Violence Archive отмечает, что данные являются предварительными и могут измениться позднее.

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