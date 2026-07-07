На Кубе снова полностью отключилась энергосистема

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на мероприятии в Северной Дакоте заявил о движении Кубы в сторону Соединённых Штатов спустя многие десятилетия. Американский лидер не уточнил, что именно он имеет в виду. Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося напряжённого фона в отношениях между Вашингтоном и Гаваной.