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В Курске беспилотник влетел в многоквартирный дом

В небе над Курском сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram. Один из беспилотников врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, уточнил глава региона. По его данным, никто не пострадал.

В небе над Курском сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram. Один из беспилотников врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, уточнил глава региона. По его данным, никто не пострадал.

Также были повреждены несколько частных домов в разных районах города. На месте падений БПЛА работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил господин Хинштейн.

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