В Курске беспилотник влетел в многоквартирный дом

В небе над Курском сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram. Один из беспилотников врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, уточнил глава региона. По его данным, никто не пострадал.