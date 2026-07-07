В Курске беспилотник влетел в многоквартирный дом

В небе над Курском сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram. Один из беспилотников врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, уточнил глава региона. По его данным, никто не пострадал.
Также были повреждены несколько частных домов в разных районах города. На месте падений БПЛА работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил господин Хинштейн.
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