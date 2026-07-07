В Татарстане нашли тело сапбордиста, которого сбила девушка на гидроцикле

Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что 6 июля около 15.30 в акватории Волги у поселка Октябрьский вблизи СНТ «Щурячье» 22-летняя женщина без прав на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, наехала на троих мужчин на сапборде. Они упали в воду, 35-летний мужчина на берег не выбрался.
Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
«Водолазы зонального поисково-спасательного отряда № 2 поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан обнаружили утонувшего мужчину в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра», — говорится в сообщении.
Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов.
В его поисках участвовали 13 человек и шесть единиц техники.