Скончалась 19-летняя российская студентка, впавшая в кому на отдыхе в Египте

В больнице Египта скончалась 19-летняя российская студентка, которая в конце июня после остановки сердца впала в кому. Об этом в понедельник, 6 июля, передало РИА Новости, ссылаясь на представителя Нижегородского госуниверситета, где училась девушка.
— Сегодня сообщили, что Регина умерла. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела в Россию, — рассказал собеседник агентства.
18 июня студентка уехала отдыхать в Египет. Ее состояние резко ухудшилось 27 июня, произошла остановка сердца. Девушку госпитализировали. С того момента она находилась в больнице в состоянии комы на аппарате искусственной вентиляции легких.
31 марта Telegram-канал Baza сообщал, что модель из РФ Екатерина Блинова впала в кому из-за последствий ДТП на байке в Таиланде.
29-летняя девушка, которая более полугода проживала на Пхукете, 28 марта попала в серьезную аварию. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и смещением мозга, а также перелом ноги.