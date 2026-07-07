Годовалого сына погибшей на Пхукете россиянки передали дедушке

Ранее Life.ru писал о трагическом случае с российской туристкой в Египте, которая умерла после тяжёлого отравления и нескольких дней в коме. 19-летняя девушка из Белгорода отдыхала в Хургаде вместе с семьёй, однако после резкого ухудшения состояния врачам не удалось её спасти. Российские дипломаты и родственники занимались вопросами лечения и последующего возвращения тела на родину.