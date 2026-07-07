В Курске беспилотник ВСУ врезался в высотку

«В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».