В Курске беспилотник ВСУ врезался в высотку

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации нескольких вражеских беспилотников в небе над Курском. В результате инцидента зафиксированы повреждения частных жилых домов в различных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж многоэтажного здания на проспекте Клыкова.
«В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».
Глава региона добавил, что информация уточняется. На место происшествия выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. К работе также приступили сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба.