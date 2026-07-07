Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске беспилотник ВСУ врезался в высотку

Атака украинских БПЛА привела к повреждениям частных жилых домов в различных районах Курска.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации нескольких вражеских беспилотников в небе над Курском. В результате инцидента зафиксированы повреждения частных жилых домов в различных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж многоэтажного здания на проспекте Клыкова.

«В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».

Глава региона добавил, что информация уточняется. На место происшествия выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. К работе также приступили сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше