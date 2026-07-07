Белгород и округ подверглись ракетной атаке ВСУ, пострадали три человека

Также в селе Пушкарное загорелась надворная постройка, сотрудники МЧС тушат пожар. В Белгороде произошло возгорание на одном из объектов, пожарные расчёты работают на месте. Повреждена энергетическая инфраструктура, в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.