Белгород и округ подверглись ракетной атаке ВСУ, пострадали три человека

Большую часть снарядов средства противовоздушной обороны сбили, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, уточнил градоначальник. По предварительным данным, жертв нет, но есть трое пострадавших в селе Беловское, им оказывается медицинская помощь.
Также в селе Пушкарное загорелась надворная постройка, сотрудники МЧС тушат пожар. В Белгороде произошло возгорание на одном из объектов, пожарные расчёты работают на месте. Повреждена энергетическая инфраструктура, в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что под удар попали несколько объектов энергосистемы, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.
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