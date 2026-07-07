Над Курском сбили несколько БПЛА

КУРСК, 7 июля. /ТАСС/. Несколько беспилотников ликвидированы в небе над Курском. Повреждены частные дома в разных районах. Один из дронов врезался в технический этаж высотки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», — написал он в «Максе».
Хинштейн отметил, что вся информация уточняется. На место выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также на месте работают оперативные службы.
«Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба», — добавил губернатор.