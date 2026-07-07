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Суд приговорил убийцу россиянки в Египте к смертной казни

В Египте суд приговорил обвиняемого в ограблении и убийстве гражданки России в Хургаде к смертной казни. Об во вторник, 7 июля, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В Египте суд приговорил обвиняемого в ограблении и убийстве гражданки России в Хургаде к смертной казни. Об во вторник, 7 июля, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

31-летний Мухаммед Бадави в октябре прошлого года проник в квартиру, которая была не заперта, с целью ограбления и зарезал россиянку после того, как она оказала сопротивление. Также он украл деньги и мобильный телефон. Тело убитой обнаружили охранники здания.

— Суд приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде, — передает корреспондент агентства.

Охранник жилого комплекса в Хургаде сообщил на суде, что женщина ни с кем не конфликтовала, и как правило не закрывала дверь квартиры на замок, когда была дома. Владелец квартиры попросил охранника проверить, что с квартиранткой, потому что она не отвечала на звонки. Он увидел, что дверь открыта, но не стал заходить. Только на следующее утро мужчина вошел в квартиру и увидел тело россиянки.

В июне россиянина нашли с перерезанным горлом около кладбища в Сербии. Полиция считает, что юноша покончил с собой, но его мать в это не верит. За несколько дней до смерти россиянин странно себя вел: познакомился с девушкой, обвинил ее в воровстве, заселился в отель без документов и ходил по холлу с камнем в руке. Что могло произойти с молодым человеком, разбиралась «Вечерняя Москва».

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