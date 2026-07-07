Суд приговорил убийцу россиянки в Египте к смертной казни

Охранник жилого комплекса в Хургаде сообщил на суде, что женщина ни с кем не конфликтовала, и как правило не закрывала дверь квартиры на замок, когда была дома. Владелец квартиры попросил охранника проверить, что с квартиранткой, потому что она не отвечала на звонки. Он увидел, что дверь открыта, но не стал заходить. Только на следующее утро мужчина вошел в квартиру и увидел тело россиянки.