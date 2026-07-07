В Курске обломки украинских БПЛА повредили жилые дома

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших после удара по рынку в Токмаке Запорожской области выросло до 22 человек. По данным регионального Минздрава, часть раненых остаётся в больницах, среди них есть пациенты в тяжёлом состоянии. Для оказания помощи пострадавшим привлекли специалистов Федерального центра медицины катастроф.