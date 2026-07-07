Режим беспилотной опасности ввели в Московской области

На территории Московской области ввели режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских БПЛА. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
— Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета, — передает РСЧС в мессенджере МАКС.
6 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВС РФ отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 дронов.
Он добавил, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы оказать помощь максимально оперативно.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Омский НПЗ, и уточнил, что российские средства ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских БПЛА. По его словам, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.