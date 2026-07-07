Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CCTV: в Центральном Китае при обрушении моста пропали два человека

Компетентные ведомства организовали поисково-спасательные работы.

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Два жителя центральной китайской провинции Хунань пропали без вести в результате обрушения моста в уезде Лунхуэй. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Как уточняется, конструкция обрушилась в связи с повышением уровня воды в реке, вызванным проливными дождями. Компетентные ведомства организовали поисково-спасательные работы, ведется следствие.

Во многих регионах Китая наступил период ливней, сопровождаемых паводками и наводнениями. Власти периодически повышают уровень реагирования в тех или иных районах, принимают меры для предотвращения жертв и разрушений, занимаются ликвидацией последствий стихийных бедствий.