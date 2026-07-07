CCTV: в Центральном Китае при обрушении моста пропали два человека

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Два жителя центральной китайской провинции Хунань пропали без вести в результате обрушения моста в уезде Лунхуэй. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Как уточняется, конструкция обрушилась в связи с повышением уровня воды в реке, вызванным проливными дождями. Компетентные ведомства организовали поисково-спасательные работы, ведется следствие.
Во многих регионах Китая наступил период ливней, сопровождаемых паводками и наводнениями. Власти периодически повышают уровень реагирования в тех или иных районах, принимают меры для предотвращения жертв и разрушений, занимаются ликвидацией последствий стихийных бедствий.