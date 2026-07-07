CCTV: в Центральном Китае при обрушении моста пропали два человека

Во многих регионах Китая наступил период ливней, сопровождаемых паводками и наводнениями. Власти периодически повышают уровень реагирования в тех или иных районах, принимают меры для предотвращения жертв и разрушений, занимаются ликвидацией последствий стихийных бедствий.