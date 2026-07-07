При ударе ракетами по Белгородскому округу пострадали трое

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородский округ ракетами. Часть из них поразила гражданскую инфраструктуру, в том числе и энергетическую, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев. В некоторых районах города и нескольких муниципалитетах есть перебои со светом и водой.
В селе Беловское, которое находится под Белгородом, пострадали три человека, сообщил глава региона в Telegram. Медики уже оказывают им помощь.
В Белгороде «на одном из объектов» произошел пожар, добавил господин Шуваев. Также загорелась надворная постройка в селе Пушкарное, которое также находится рядом с административным центром области. Экстренные службы занимаются устранением последствий атаки, сообщил он.