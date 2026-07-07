При ударе ракетами по Белгородскому округу пострадали трое

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородский округ ракетами. Часть из них поразила гражданскую инфраструктуру, в том числе и энергетическую, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев. В некоторых районах города и нескольких муниципалитетах есть перебои со светом и водой.